獲波克夏入股 巴西數位銀行Nubank估值300億美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）斥資 5 億美元投資巴西數位銀行 Nubank，對這家在拉丁美洲擴張業務並快速發展的金融科技公司投下信任票。

據透露，這筆新的投資將使 Nubank 的估值達到 300 億美元，高於上一輪募資時的估值 250 億美元，也讓這家數位銀行的估值，僅略低在巴西排行第三且擁有 2,000 多家分行的桑坦德銀行巴西分行（Banco Santander Brasil SA）。

此外，這筆投資也使 Nubank 躋身全球頂尖科技金融公司之列，與券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）、中國陸金所（Lufax）不相上下，儘管仍遠遠落後螞蟻集團。

Nubank 擁有 4,000 萬名用戶，並在聲明中表示，計畫將資金運用在國際業務擴張上，瞄準墨西哥與哥倫比亞兩國市場，同時也會推出新產品與擴增人力。

Nubank 能吸引全球知名的投資人投資，也暗示該公司離上市日期不遠。路在透今年 4 月曾引述知情人士消息報導，Nubank 已準備赴美掛牌，最快今年就會上市。

Nubank 是巴菲特對巴西金融新創企業的第二筆投資，另一筆是約在 3 年前線上支付公司 StoneCo Ltd 剛上市時，曾買進其股票。

巴西是一個高度集中的金融市場，國內五大銀行持有該國總資產的 78%，一直是金融科技業的發展搖籃。線上銀行降低了新銀行的成本，巴西央行也為降低消費者的費用與利率，制訂新規則鼓勵競爭。