與Vestas簽約 中能風場將建置31座離岸風機

中鋼 (2002-TW) 與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 所共同成立的中能發電公司，近日與全球最大風機供應商 Vestas 完成中能離岸風場最終風機供應合約簽署，將建置 31 座離岸風機。

中能與 Vestas 完成簽署的最終風機供應合約，合約內容包含中能風場離岸風機設計、製造、安裝、試車，及營運後的風機服務與可用性協議，其中涵蓋葉片、扣件、輪轂、塔架等超過 14 項離岸風機關鍵零組件的在地化項目。

中能風場位於彰化外海約 10 公里處，風場設置面積約 36.5 公頃，已於 2018 年 5 月通過經濟部能源局遴選，獲配取得 300MW 併網容量。

中能公司董事長王錫欽表示，風場預計今年底完成融資到位，2024 年併網；本次合約簽署後，將建置 31 座 Vestas V174-9.5MW 離岸風機，建置完成後，風場每年預計供應相當於國內 30 萬家戶用電量的潔淨能源。

此外，通過經濟部工業局產業關聯審查的中能風場共計將完成 27 項產業在地化項目，範圍涵蓋海事工程、水下基礎製造、風機零組件生產及陸上電力設施等，本土化程度是全球最高規格。

中能風場執行長 Joris Hol 表示，目前中能風場開發依規劃目標進行，在融資到位後，也將隨即展開建設工作。

為落實離岸風電產業在地化政策，中能風場與 CIP 的彰芳西島風場採取區塊整合與聯合開發的策略，以共計 900MW 的規模，共同推動離岸風機本土零組件產業鏈的發展。

