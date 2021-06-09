新冠檢測需求暴增 瑞基訂單滿載

國內疫情未見趨緩跡象，各縣市政府積極擴大檢測量能，檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 開發的新冠核酸檢測試劑，近幾周受惠國內檢測實驗室數量倍增，產能近滿載，隨著國內疫情持續緊張，政府又有意開放企業自主檢測，訂單量可望再擴大。

台灣目前採快篩與 PCR 檢測合併運行，有症狀者先透過快篩確認是否染疫，藉此快速將確診者隔離、避免擴大感染，由於快篩可能出現「偽陰性」，因此需透過 PCR 檢測再次檢測。

瑞基開發的 PCR 新冠病毒檢測試劑，只要置入樣本，85 分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，過去國內已有 34 間新冠病毒指定檢驗機構使用其產品，隨著疫情推升檢測需求激增，檢驗機構實驗室將增加至 63 間，成長近 1 倍。

瑞基 5 月營收 1.03 億元，月增 63.2%、年減 2.22%，其中逾 5 成營收貢獻來自台灣，由於瑞基新冠病毒檢測試劑產品透過經銷商鋪貨，目前國內檢測需求強勁，急單非常多，產能近滿載，隨著各縣市政府加緊增加醫療量能，後續企業檢測需求暴增，檢測試劑訂單量將進一步擴大。

海外市場方面，瑞基表示，由於畜產檢測試劑產品已在中東地區具有銷售通路，因此疫情爆發後，能順利銷售新冠檢測試劑產品，業績也倍數增長，除中東及東北亞市場持續回購下單外，近期新增史瓦帝尼，印度正在進行產品進口註冊、巴西送件申請當地醫材登記。

瑞基認為，國際疫苗施打率持續提高，但各國家逐步解封後，仍將須使用檢測試劑，據統計，去年全球檢測量約 13 億個、市場規模為 844 億美元，預估 2021-2027 年複合成長率仍有 3.1%。