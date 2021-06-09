〈焦點股〉IC設計股抗跌 力旺一度觸及漲停改寫天價

台股今 (9) 日震盪走低，下跌逾百點，主要電子權值股僅聯發科維持上漲走勢，IC 設計廠 5 月普遍繳出亮眼成績單，因此獲買盤青睞，包括聯陽、亞信、通嘉等多檔均亮燈漲停，矽智財廠力旺盤中也一度觸及漲停，衝上 1135 元改寫新天價。

近來台封測廠深陷移工染疫陰霾，導致產能降載，上游 IC 設計廠 6 月營收表現也連帶受影響，不過，聯發科 (2454-TW) 今日仍獲買盤支撐，股價相對抗跌，一度漲近 2%，最高來到 984 元，市值達 1.56 兆元，為台股第二大，但午盤漲幅逐漸收斂至 1% 內。

力旺 (3529-TW) 重返千金股行列後，今天在大量買盤追捧下，股價一度攻上漲停，達 1135 元，再創新天價，隨後漲停打開後仍有 3% 以上的漲幅。隨著 5G 手機電源管理晶片需求增加，力旺 12 吋權利金貢獻加速，加上銷售單價提升，5 月營收繳出 1.59 億元，年增近 2 成，累計前 5 月營收達 10.8 億元，年增 36.75%。

其他 IC 設計股同步吸引資金進駐，包括聯陽、亞信、通嘉、海德威、點晶、太欣等，均直奔漲停價，買氣暢旺。

驅動晶片廠敦泰今天也勁揚逾半根漲停板，最高來到 247 元。受惠漲價與晶片短缺效應，敦泰 4 月大賺 7.21 億元，年增 2937%，每股純益 3.34 元，累計前 4 月稅後純益 15.58 億元，年增 1622%，每股純益 7.58 元，一舉超越過去十年總和。

不過，除了力旺外，其他 IC 設計千金股均震盪走低，股王矽力 - KY 及譜瑞 - KY 下跌約 1-2%，信驊、祥碩均在平盤下方遊走。