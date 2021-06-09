高端明日停牌 市場推測將公布新冠疫苗解盲結果

高端 (6547-TW) 今 (9) 日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，明 (10) 日暫停交易，市場預期，高端將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲與相關數據；依高端規劃，本月會送件申請緊急使用授權，最快 7 月開始供應。

高端新冠疫苗解盲前爭議不斷，股價也大幅波動，自政府宣布將採購 500 萬劑疫苗後，股價從最高點 417 元一路重摔，連吞 6 根跌停，不過，解盲前夕股價已率先拉出兩根漲停。

高端新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，4 月底完成所有受試者第二劑疫苗施打後，按藥證主管機關之技術性要求及臨床試驗設計，於 5 月底達到「所有受試者第二劑疫苗施打後一個月、以及中位數受試者追蹤二個月」之期間分析條件。

依照高端規劃，若臨床數據達到預期目標，將依法申請台灣緊急使用授權 (EUA)，待取得認證後，最快 7 月開始供應，初步可先供應 500 萬劑。

高端的新冠疫苗 MVC-COV1901，是與美國衛生研究院 (NIH) 合作開發，高端向 NIH 技轉全長基因修飾重組 S-2P 蛋白作為疫苗抗原，篩選出候選疫苗免疫組合物，另外再採用美國公司開發的佐劑。