5月設備出口連五月雙位數成長 機械公會籲政府助快篩檢測

機械公會今 (9) 日公布機械設備進出口統計，5 月出口值達 29.15 億美元，連續 5 個月達雙位數成長，也是美中貿易戰以來新高紀錄；機械公會並建議政府，應主動協助機械業者進行快篩檢測，同時優先提供疫苗接種，盡早協助企業免於停工威脅。

針對近期國內疫情升溫，機械公會表示，全國已升至 3 級警戒且持續中，已為國內設備業者帶來無比營運壓力，若因疫情而造成停工，將嚴重影響機械產業未來發展。

機械公會建議政府，應主動協助機械業者進行快篩檢測，避免疫情延燒至工廠內，同時，能優先提供疫苗接種，盡早協助企業免於停工威脅。

機械公會今日公布 5 月機械出口值，達到 29.15 億美元，較去年同期成長 27.3%，這是自去年 9 月起連續 9 個月上漲，也是連續 5 個月出口皆為雙位數成長，顯示台灣機械產業目前景氣暢旺。

機械公會指出，5 月機械出口前十大產品幾乎大幅成長，其中電子設備出口 4.31 億美元、占比第一，成長 47.1%；檢量測設備出口 3.7 億美元占比第二，成長 8.6%；而工具機出口 2.44 億美元排名第四，成長 33.8%，是自美中貿易戰以來，工具機首次成長超過 3 成。

機械公會表示，台灣機械產業目前出口暢旺，5 月出口值是美中貿易戰以來新高紀錄，但若以新台幣計算為 816.62 億元，卻較今年 3 月出口值 819.17 億元為低，顯示今年新台幣升值強勁，已影響業者實際收入，政府應持續正視匯率對機械產業造成的影響。

另外，機械公會也說，產業雖然接單暢旺，卻面臨原物料缺料與待料時間拉長，及出口缺艙缺櫃及運費高漲問題，日前政府雖已邀請中鋼與鋼鐵公會等召開協調會，仍建議政府應主動介入嚴查，並協調國產原物料優先供給國內機械廠商使用。