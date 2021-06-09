群創5月營收313.77億元年增42% 創近55個月新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收，在面板價格持續走揚、出貨增加激勵下，連三個月營收站穩 300 億元之上，單月營收達 313.77 億元，月增 3.4%、年增 42.3%，創下 2017 年以來，近 55 個單月新高；累計前 5 個月營收達 1455.61 億元、年增 56.4%。

出貨方面，群創 5 月大尺寸出貨量達 1242 萬片、月增 4%；中小尺寸出貨量達 2740 萬片，月減 2%。

群創預期，第 2 季大尺寸面板出貨量將持平上季、平均價格則可望季增 14-16%，中小尺寸面板出貨量則將季減 1-3%，今年面板景氣持續穩定加溫，訂單最遠已可看到明年上半年。

零組件供應上，群創指出，驅動 IC、玻璃基板、偏光板、PCB 等交期均有拉長狀況，但在剛性需求支撐下，面板產業已跳脫傳統景氣循環，出現結構性改變，持續朝正向健康方向發展。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公布 5 月營收則達 9.13 億元，月增 1.98%、年增 54.92%，為近 35 個月新高，累計今年前 5 個月營收達 40.03 億元、年增 45.65%。