〈群創財報〉擬配0.4元股利 將推動子公司睿生光電上市櫃計畫

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日通過去年盈餘分配，每股擬配發 0.3 元現金股利，並以資本公積發放每股 0.1 元現金，合計將配發 0.4 元股利，以今日收盤價 22.95 元計算，現金殖利率約 1.74%，另外，群創也將推動子公司睿生光電上市櫃計畫。

面板業歷經過去兩年產業削價競爭後，去年下半年迎來產業春天，群創去年也順利轉虧為盈，每股擬配發 0.4 元股利，配發率達 235%，也創下近 3 年新高。

群創今董事會也通過子公司睿生光電釋股規劃案，群創表示，因應睿生光電營運發展、留才、整合集團內外部資源，並引進策略性投資人或財務性投資人，將辦理睿生上市櫃規劃作業，也呼應董事長洪進揚價值轉型，將面板價值延伸到不同領域的發展目標。

群創是在 2019 年成立睿生光電，主攻 X 光醫療面板技術，具備設計、研發、製造能量，是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，已陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 三大醫療體系認證，並導入獸醫、人醫市場。

睿生光電由群創總經理楊柱祥擔任董事長，資本額約新台幣 2 億元。