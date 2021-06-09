〈國內疫情升溫〉公費接種對象調整 75歲以上長者開放施打AZ疫苗

國內今 (9) 日新增 275 例 COVID-19 確診病例，其中 25 例不幸死亡，全台累計達 333 死。日本捐贈 124 萬劑 AZ 疫苗 12 日起將陸續配送至各縣市，指揮中心公布最新公費優先接種對象，洗腎患者、75 歲以上長者、住宿式長照機構工作人員及住民等族群，下周將可施打此批疫苗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 昨 (8) 日召開專家會議，討論疫苗優先接種順序，為使醫療、防疫業務及國家設施正常運作，降低疫情衝擊，建議調整將「維持機構及社福照護系統運作」及「75 歲以上長者」分別列於第五類及第六類對象。

專家同時建議，將「經各主管機關認定之關鍵設施工作人員」、「運輸及倉儲業者」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入第七類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象。

指揮中心指出，日本捐贈台灣 124 萬劑 AZ 疫苗完成檢驗封緘後，預計自 12 日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，依據 ACIP 專家決議，同時開放第一至三類尚未接種第一劑疫苗者、住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及 75 歲以上長者，優先接種疫苗。

指揮中心建議，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後，發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少 30 分鐘，一般民眾則建議至少留觀 15 分鐘，並自我密切觀察 15 分鐘，以利即時處置急性過敏反應。

指揮官陳時中表示，請大家根據造冊通知儘速來打，之後就會往下開放年齡，現在重要的是，要先把高風險者及醫療照顧者放在最前面，指揮中心將視疫苗供應期程、數量、優先接種對象情形及國內外疫情現況，適時調整接種規劃。