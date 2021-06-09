供應擔憂提振價格上揚 鐵礦砂期貨周三止跌回升

鐵礦砂期貨周三 (9 日) 上漲，大連基準合約在連續 3 個交易日下跌後，強升逾 5%，因對供應的擔憂提振了原材料價格。

中國大連商品交易所交易量最大的鐵礦砂期貨，周三價格上漲 5.4%，至每噸 1191.50 元人民幣 (183.78 美元)。新加坡交易所 7 月鐵礦砂價格上漲 2.6%，至每噸 205.90 美元，為 5 月 19 日以來最高。

中國官方不樂見商品上漲，預計採取更多行動，包括對動力煤的價格實施上限，以防止通膨壓力損害經濟。但相關消息未對今日行情構成打擊。

鐵礦砂上漲的最大原因，出自對供應的擔憂，這也提振了現貨價格。根據 SteelHome 諮詢數據，基準 62% 的鐵礦砂周二上漲至每噸 209 美元，為 5 月 19 日以來最高。

頂級鐵礦砂生產商力拓 (RIO) 的出貨量下降，而巴西的淡水河谷出於安全考量，中斷了兩個礦山的生產，造成產量每天減少 40000 噸。

加拿大皇家銀行資本市場礦業分析師 Kaan Peker 發布報告指出，接下來將看到本周停產對下周出口數據的影響，預計來自巴西和澳洲的進口量，將略有下降。

在需求部分，一些分析師表示，儘管 5 月貿易數據疲軟，但中國鋼鐵產品的前景依然光明。

摩根大通分析師發表報告，認為未來幾季全球經濟增長的穩健復甦，可能會提振最終產品需求，從而拉大對中國出口的需求。