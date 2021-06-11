銅價進入撞牆期 預示復甦放緩 價值股恐持續降溫

在飆升至十多年來未見的水準後，銅價似乎已經到了撞牆期，可能表明價值股的收益自此不再那麼令人印象深刻了。

今年迄今，銅價上漲約 28%，銅價通常是未來經濟實力的指標，因為企業在提高產量以滿足更高需求時，常會購買更多銅礦。但銅礦價格一直難以攀升至近期高位上方，目前回落至每磅 4.5 美元左右，雖然多次測試卻始終難以突破 5 月 11 日觸及的逾 10 年高點 4.76 美元。

這可能預示著經濟復甦進入下一階段。 FactSet 數據顯示，美國 GDP 成長率預計將從今年的 6.4% 穩步下降，2023 年降至略高於 2% 的水準。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，「銅礦仍是非常重要的領先指標。市場傳達出復甦速度可能將放緩的訊息。」

因此，對經濟變化最敏感的價值股可能會繼續降溫。自 9 月下旬以來，相較成長股指數，羅素 1000 價值股指數已經多上升超過 15 個百分點。去年 9 月是投資長期轉向經濟敏感資產的開端。

但現在開始價值股表現可能漸趨不佳，因為今年迄今價值股只比成長股表現高出 10 個百分點。

銅價漲勢暫停並不表示價值交易已經結束，只是放緩而已。Essaye 表示，「我仍認為，到年底之前，價值股的表現還是會優於成長股，但會像過去 3 個月那樣火燙嗎？答案是不會的。」

他認為，買進價值股仍是有效策略，銅礦價格變化可以讓投資者一窺堂奧。