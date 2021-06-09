光·蘊 Shadow Consciousness〡YHS DESIGN

撰文者 - DECO 雜誌

資料暨圖片提供 - YHS DESIGN

光 · 蘊 Shadow Consciousness

YHS DESIGN 楊煥生 郭士豪

出色的空間設計，絕對少不了有系統、有故事、前後呼應的情境處理，結合具有風格取向的元素符號、藝術品、高端工藝，就能讓特定空間同時具備多重使用機制與不同表情，進而帶出令人由衷滿足的高級感、儀式性！例如鏡面倒影陽台綠植造景的盎然生機，透光長桌上絕美的石紋肌理、隨著空氣流動的光和影等等，雖是靜態表述，卻能透過五感媒介，喚起人們對於歡聚時的美好嚮往。

本案為毛胚新成屋，因此 YHS 設計團隊能在接手後第一時間，根據屋主需求重新梳理全宅格局、動線，包括調整原先不夠理想的浴室位置，也順勢將最佳化的坪效釋出給公領域，營造開揚敞朗的景深層次，並結合各種場景構圖、細節巧思、情調加持，讓空間從此深度煥發：氣場有別於一般家宅的會所魅力！

高密度設計 極致感官饗宴

進門後的深邃景深，大大突破了既有的坪數限制。有鑒於屋主接待親友的會所需求，楊煥生與郭士豪兩位設計師，先取深色木皮、黑鐵構件、黑色霧拋磚等主材料壓低色溫，以塑出沈穩奢華且略帶神秘感的場域氛圍，並活用三維折曲、分段連貫的全景式手法，在天花板、電視牆和多處主要造型面，分別施加工藝精湛的幾何拼接、線性序列、錯位堆疊，其間不僅展現異材質細膩組接工藝，每一款素材獨有的質地，無論觀賞或手觸皆流露迷人高級感，例如作為電視牆背景的鏽蝕銅片、鑲嵌於廳區、臥室立體天花板、床頭的多角度鏡面、裱布；還有餐桌後靠一次整合鞋櫃、置物櫃、冰箱和小吧檯等多功能的造型面等等，無一不是引人入勝的藝術化細節，設計密度之高，更為到訪作客的親友們，留下處處有話題的感官驚艷！

客廳後靠為倆倆對稱的巨幅水墨，公領域周邊總計有九幅這樣的長軸繪卷，分別用於造型與暗門外觀。

客廳從天花板彎折至電視牆的九十度造型面，源自工藝精湛的幾何立體拼接、透過鏡面倒影還能將陽台的蔥蘢綠意汲引入室。

山水寫意 跳躍式環景

說到全案起承轉合的裝置情節，沙發背牆造型與公領域周邊多扇暗門，同樣是不容錯過的風情亮點。總計使用數量多達九幅的長軸山水，以跳躍式定位結合獨立框畫的立體感，展現宛如連續環景般的盛大浩瀚，也別有一番撩撥靈魂的奢華之美。客廳有豐富異材質美學、繽紛光影、陽台綠景相伴，餐廳則以特製大理石長桌為聚落核心，可透光的石材檯面悅目溫潤，尊榮自此有了新見解。主臥室延續公領域的繪型寓意，例如電視牆、梳妝區兩處，以板材切割後的錯層交疊、後襯燈光，刻劃群峰稜線在眼前似乎無限延展的詩意想像，從床頭立面往天花板蔓延的連續折曲同樣巧奪天工，施作上穿插裱布與鏡面雙材質，做幾何不規則的斜面堆疊，本質的工藝精湛不在話下，猶如置身童話場景般的繽紛、奇幻，也許更令人回味再三呢！

大量的線性、幾何分割穿插異材質、燈光的變化，賦予感官多層次的刺激與驚喜感。

主臥內於電視牆、側向梳妝區，各以山形錯層交疊、後襯燈光，刻劃群峰稜線無盡綿延的壯闊之美。

主臥室床頭造型與天花板一氣呵成，穿插裱布與鏡面雙材質的幾何堆疊，堪稱巧奪天工。

SPACE NOTES

建築形式 // 毛胚新成屋

空間坪數 // 室內面積約 32 坪

室內格局 // 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥、次臥

使用建材 // 木皮、大理石、鍍鈦金屬、鐵件、銅片、黑玻、仿古鏡、裱布、磚、皮革

來源：《DECO TV》6 月

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