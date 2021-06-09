溫婉底蘊 擘劃人文美式風格〡碩果設計

撰文者 - DECO 雜誌

資料暨圖片提供 - 碩果室內裝修設計有限公司

Life dreamer

碩果室內設計 翁若榕

碩果室內裝修設計團隊擘劃的美式風格，主述人文生活，藉由材質的表現，營造現代感同時帶有幾分對比的空間味道。自「細節」中出發，從開敞無礙的空間介面中，在開放與自由間出入，重新被賦予生命意義與未來性的現代旨趣，同時體現媒材顏色與空間本質帶給自在生活。

連貫生活情感發展

在 47 坪的室內空間裡，碩果設計翁若榕設計總監將公共空間設計為開放性或以通透材質界定，延展出開闊的視野與空間感受。透過廳區大面積落地窗的規劃，引入充裕的自然光線，替室內安排活力旨趣。「因屋主夫妻有著國外生活的經驗，對於室內構成元素，男女主人各有喜好。尤其女主人喜愛優雅沉靜的藍色，這就構成為廳區的主牆表情。」碩果設計翁若榕設計總監說。因房屋格局符合使用需求，故格局不需做大幅變動；從穿透性的設計概念裡，衍生重視細部的精準工法，自開放的結構框體裡，營造具有流動、開放性的空間自由感，突破制式的設計框架，讓居住者可在其中隨意構造各種生活方式。書房介面以清玻、鐵件，與客、餐廳確定生活日常中親暱的互動關係，卻也保有各自區域的獨立屬性。

引申人文美式風格

光氛設計除嵌燈外，不做間接光源亦不做修飾性燈光設計，藍色主牆左右以清玻維持視覺的穿透性，有效放大空間感受。翁若榕設計總監說：「考量到屋主豢養二隻毛孩子，以石塑地板舖陳，防止寵物們可能便溺的問題，牆面更以具紋理的耐磨漆，易於維護與清潔。」廚房空間維持原裝的廚具機能，所有櫃體門片全部換新設計，以維持風格一致性，另外還增加中島滿足開放式空間的生活機能與日常互動；餐廳與廚房、書房位屬同一軸線，利用開放或清波的介質界定，賦予空間一種不受約束的自由想像力。整體空間在比例上略做調整，維持 60% 的開放關係，如此讓視線可以延伸，加大空間寬敞感。

臥室規劃上，特別設計女主人夢寐以求的更衣室，窗邊梳妝區與再次施作的木質百葉做為門扉的收納櫃體設計，將美式風格表述更為優雅與到位。從居住者對於喜愛生活的角度出發，俐落的動線及格局安排、傢俬的規劃、比例平衡的拿捏、材質及顏色的構組，給予居住者更完整的生活感受，強調空間要有適度的留白，讓居住者可以自在的調配，增加和空間對話的多元可能。

來源：《DECO TV》6 月

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