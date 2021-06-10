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〈美股盤後〉美股尾盤翻黑 迷因股Aethlon Medical噴漲逾388%

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉美股尾盤翻黑 迷因股Aethlon Medical噴漲逾388% (圖片：AFP)
〈美股盤後〉美股尾盤翻黑 迷因股Aethlon Medical噴漲逾388% (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫苗通膨基礎建設基建拜登殖利率迷因股聯準會CPI物價

週三 (9 日) 美股早盤隨著 Aethlon Medical 等迷因股買盤湧入，美股主指小幅上揚、比特幣暴漲，10 年期美債殖利率下跌，金融股承壓，華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息，美股尾盤失去動能，豬羊變色，四大指數全數翻黑，道瓊下跌逾 150 點。

週三聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5030 億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向 6 月 FOMC 利率會議發出重要訊號。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮托 (Shelley Moore Capito) 基礎建設談判失敗。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 稱，民主黨將尋求兩黨合作，或透過預算協調程序，以「簡單多數決」來通過立法。

拜登週三撤銷了川普任內祭出 TikTok 和微信禁令，同時頒布一項新的行政命令，對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。

美國參議院批准規模約 2500 億美元的《美國創新與競爭法》(U.S. Innovation and Competition Act,USICA)，以應對中國的技術挑戰，該法案已提交給眾議院。

拜登週三前往歐洲參與北約峰會以及 G7 領導人峰會，拜登週三強調，此行目標是強化與盟國的關係，並向俄羅斯和中國明確表明，美歐關係密切。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.74 億例，死亡數突破 375 萬例，美國累計確診超過 3340 萬例，累計死亡數超過 59.8 萬。印度累計確診超過 2908 萬例，巴西累計確診 1703 萬例。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 152.68 點，或 0.44%，收 34,447.14 點。
  • 標普 500 指數下跌 7.71 點，或 0.18%，收 4,219.55 點。
  • 那斯達克指數下跌 13.16 點，或 0.09%，收 13,911.75 點。
  • 費城半導體指數下跌 12.74 點，或 0.40%，收 3,158.48 點。
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標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，醫療保健、公用事業和房地產板塊領漲。金融、工業和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.31%；臉書 (FB-US) 下跌 1.03%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.52%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.40%。

道瓊成分股漲跌互見。開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.29%；波音 (BA-US) 下跌 1.86%；摩根大通  (JPM-US) 下跌 1.25%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.23 %；默克 (MRK-US) 上漲 2.28%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.35%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.89%；美光 (MU-US) 下跌 2.32%；AMD (AMD-US) 下跌 1.15%；英特爾 (INTC-US) 持平；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.54%；高通 (QCOM-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.12%。

個股消息

Reddit 散戶在討論區爭先恐後地尋找下一個 GameStop，繼 AMC 和 Clover Health 之後，新起之秀是醫療器材 & 醫療設備公司 Aethlon medical (AEMD-US)，該股週三暴漲 388.24% 至每股 10.79 美元

GameStop (GME-US) 上漲 0.85% 至每股 302.56 美元。GameStop 盤後公布最新財報，每股虧損為 0.45 美元，營收達 12.8 億美元。該公司銷售額增長了 25%，但拒絕提供今年財測，並宣布可能出售多達 500 萬股。

其他迷因股多挫跌，Clover Health (CLOV-US) 下跌 23.61%，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 10.37%、黑莓 (BB-US) 下跌 4.05%、Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 下跌 6.90%。

在拜登政府計畫購買輝瑞疫苗，未來兩年將捐贈給 92 個低收入國家和非洲聯盟，此消息激勵輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.47% 至每股 39.81 美元

默克 (MRK-US) 上漲 2.27% 至每股 74.04 美元。默克週三宣布，旗下口服新冠藥物 molnupiravir 若獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准，美國政府同意以約 12 億美元的價格購買約 170 萬個。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.80% 至每股 598.78 美元。馬斯克旗下隧道挖掘公司「無聊公司」拉斯維加斯會議中心的環路隧道已正式開始運營。

華爾街分析

迷因股狂熱延燒，Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 稱：「這感覺就像另類股票市場，投機跡象盡顯。如果你在正確的時間進入，你可以成功，但隨著時間的推移，想成功是非常困難的。」

巴克萊股票衍生品策略全球主管 Maneesh Deshpande 研判：「由於大規模風險較低，我們認為近期軋空行情的影響有限，目前逼空走勢更趨侷限，可能是因為空頭部位偏高的個股數量大幅下滑。」

美國週四將公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 數據。Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示：「即便明天公布的通膨數據略高於市場預期，聯準會也不會改變其政策路線，現在有很多人在觀望。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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