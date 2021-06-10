〈新股IPO〉線上支付公司Marqeta掛牌首日一度漲20% 市值超過170億美元

線上支付服務科技公司 Marqeta(MQ-US) 周三（9 日）上市首日股價開高，盤中一度漲逾 20%，市值超過 170 億美元。叫車公司 Uber(UBER-US)、外送平台 DoorDash(DASH-US) 皆為該公司客戶。

Marqeta 以每股 27 美元發行 4,545 萬股股票，募集約 12 億美元，發行價高於原本設定的 20 到 24 美元區間。該股周三開盤每股報價 32.5 美元，終場上漲 13.04%，收 30.52 美元，市值 172 億美元。

Marqeta 創辦人兼執行長 Jason Gardner 表示，在長久經營的考量下，決定以傳統 IPO 的形式上市，並從未考慮與 SPAC 合併借殼上市。Uber、高盛、Visa 等皆曾投資過該公司。

Gardner 也說，儘管在新冠疫情流行期間，公司服務吸引許多人成為用戶，但公司仍處初期階段，年輕企業都是公司廣大的市場。

在新冠疫情期間，線上支付公司受益匪淺，近幾周 Flywire Corp(FLYW-US)、Paymentus Holdings Inc(PAY-US) 等多家金融新創公司陸續上市。

其中一家烏拉圭的跨境支付平台 DLocal Ltd(DLO-US) 上周在美國上市首日股價漲近 48%。

Marqeta 大部分的收入來自於在其平台交易的手續費，用戶每次刷卡時，一小部分費用將歸該公司所有。

截至 2021 年 3 月 31 日，Marqeta 已透過其平台發行超過 3.2 億張信用卡，去年的信用卡總交易金額約 600 億美元。

Gardner 說，隨著公司營收逐漸成長，未來預計擴大營運規模招聘更多員工，也不排除尋求收購機會，尤其是在美國以外地區。Marqeta 目前營運觸角擴及 36 個國家。高盛與摩根大通為此次 IPO 的承銷商。