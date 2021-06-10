日本塩野義拚年內生產國產疫苗 股價大漲

有百年歷史的日本塩野義製藥 (Shionogi & Co., Ltd.)(4507-JP)，10 日 (週四) 傳出該公司研發的新冠疫苗預計 在今年生產 3000 萬人份的消息，該公司股票 10 日在東京股市一度飆上每股 6086 日圓，較昨 (9) 日收盤價高出 7.77%。

塩野義於台北時間 6 月 10 日上午 11:40，塩野義的股價暫報每股 5877 日圓，上漲 4.07%。

根據電子版《讀賣新聞》在日本時間 10 日凌晨所公開的一篇報導，塩野義製藥的高級執行董事、醫藥研究本部長木山龍一在接受該媒體專訪時表示，目前該公司在國內進行臨床實驗的新冠疫苗正在準備量產，打算在 2021 年內最多生產 3000 萬人份的疫苗。

木山龍一表示，新工廠設在從事醫藥品製造合作夥伴「Unigen」的廠區內，已在 5 月時動工。新工廠完工後，加上現有設備的產能，年內可生產 3000 萬人份的疫苗。

塩野義所研發的新冠疫苗，是所謂的「基因重組蛋白疫苗」，適合大量生產。

此外，木山龍一表示，他們也正在研發可以應付各種變種病毒的疫苗，希望可對付各類型的變種病毒，並打算加快有效性驗證的腳步。

另一方面，塩野義近期也將展開新冠肺炎治療藥物的臨床實驗，希望服用藥物可以進入實用化階段。木山龍一強調，雖然疫苗研發落後國外，但希望在藥物方面領先對手。