【台新投信】A股利多匯集 牛市可期 消費類股扮領頭羊

近期Ａ股展開反彈攻勢，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，Ａ股利多匯集，在經濟成長率方面，中國不僅是去年少數正成長的國家，分析師更預估中國今年 GDP 成長率有機會逾 8%，在全球名列前茅；在企業獲利表現方面，中國券商預計中國 2021 年非金融上市公司業績增速將達 29%；在資金利多上，2021 年以來中國新發行基金約 5264 億人民幣，為未來潛在的買盤。A 股牛市可期，投資人可趁勢分批布局，政策及資金雙做多的消費類股將扮演領頭羊。

葉宇真表示，市場最擔憂的通膨問題在中國境內發生機率低，因為中國消費者物價指數 (CPI) 結構中，糧食占比約 2.3%，目前中國糧食 (如稻米、小麥) 價格大幅上漲的可能性不大，難以帶動 CPI 大幅上漲；此外，隨著生豬及能繁母豬存欄量回升至正常水準，供需改變將使得 2021 年豬價繼續探底。所以雖然國際油價於近期上升，但其對通膨帶來的壓力被豬週期下行所對沖。由於通膨壓力小，官方對於流動性緊縮發生機率低，也使 A 股相較其他股市更具資金動能。

葉宇真指出，消費為中國最具漲升行情的產業，主要利基有二，一、中國經濟迅速崛起，2020 年中國經濟規模首次突破 100 萬億元，占全球經濟約 17%；2020 年中國人均可支配所得突破 3.2 萬，人均消費支出達 2.1 萬，高端消費有望大幅成長。二、「十四五規劃? 將擴大中等收人群體，2035 年前人均 GDP 達中等發達國家水平。消費仍將是中國經濟增長主要動力，促進內需，高質量和可持續消費為國家首要目標。

葉宇真表示，2020 年中國公募基金發行總規模為 3.06 兆人民幣，創下歷史紀錄，也逼近 2017-2019 年三年公募基金發行總和。2021 年來公募基金發行依然火爆，新發行規模約 5264 億人民幣，待市場估值修復後，尚未建倉的增量資金有望加速入市。根據基金經理調查，未來配置方向仍將偏好大消費板塊，因消費龍頭業績穩定性最高，大消費仍將為股市上漲之引擎。

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