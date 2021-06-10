美中關係破冰？雙方商務部長同意推進貿易投資關係

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（10 日）與中國商務部長王文濤通話，是美中經貿官員最近幾周以來的第三度通話，雙方同意推動貿易投資關係。彭博指出，這是美國總統拜登執政以來，兩國首次同意推進貿易與投資關係。

中國媒體報導，王文濤與雷蒙多同意推動務實合作健康發展，妥善處理分歧。在通話中，兩人也就中美商務領域有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換意見，雙方同意繼續保持溝通。

中國國務院副總理劉鶴曾在 5 月 27 日與美國貿易代表戴琪（Kathrine Tai）通話，接著 6 月 2 日再與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）通話。

中國商務部發言人高峰表示，從上周開始兩國之間已恢復正常溝通，且雙方一致同意以務實的態度替製造商與消費者解決問題，促進兩國健康穩定的經貿關係。

彭博則報導，美國對中美關係改善的聲明表現得沒有中方積極。戴琪在本周末亞太經合會貿易部長 (APEC) 貿易部長會議登場前表示，兩國間的貿易關係「嚴重失衡」，而拜登政府正致力於恢復平衡。

戴琪也說，美中關係在某些方面存在問題，且隨著時間推移恐嚴重損害美國經濟。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，各界對此次兩國的談話並未有過多的期待，美中強化經貿交流是正面現象，不過雙方都尚未提出改變現況的決定或聲明。

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