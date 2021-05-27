美中貿易代表戴琪、劉鶴首度通話 同意保持溝通

美國總統拜登上台迄今，美國貿易代表中於在台灣時間周四 (27 日) 上午首度通話，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和中國國務院副總理劉鶴同意繼續保持溝通。

根據美國貿易代表署 (USTR) 的聲明，戴琪和中國討論了「以勞工為中心的貿易政策，將持續審視美中貿易關係，並提出有疑慮的議題。」

美國的聲明並未說明是哪些議題引起美方疑慮，僅表示戴琪期待未來繼續和劉鶴保持溝通。

中國商務部網站也發布新聞稿表示：「雙方本著平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。」

中國國務院副總理劉鶴。圖: AFP

美中在 2020 年 1 月簽署第一階段貿易協議，根據此架構，USTR 和中國當局每隔六個月需舉行會談，討論協議執行情況。但拜登上台以來，美中代表直到今天才通話，而劉鶴是中國在第一階段貿易磋商的談判代表。

拜登政府仍保留前總統川普對中國課徵的大筆關稅。戴琪曾說，希望中國落實在川普時代承諾的採購目標，拜登政府會把重點放在執行現行協議和規範上。

美國彼得森國際經濟學研究所本周表示，根據估算，中國採購的美國產品，仍遠遠落後第一階段協議承諾的規模，今年來截至 4 月只屢行了目標水準的 73%。