中國5月CPI年增率升至1.3% 低於預期

周三 (9 日) 中國統計局公布 5 月份 CPI 年增 1.3%，預期 1.6%，前期 0.9%。1～5 月份，中國 CPI 年增 0.4%，1～4 月年增 0.2%，創下去年 9 月以來最高水準。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，5 月份 1.3% 的年增率中，去年基期因素影響約為 0.7 個百分點，比前一個月擴大 0.6 個百分點；新漲價影響約為 0.6 個百分點，比前一個月下滑 0.2 個百分點。扣除食品和能源價格的核心 CPI 年增 0.9%，漲幅比前一個月擴大 0.2 個百分點。

中國統計局表示，從年變動來看，食品價格由前一個的下滑 0.7% 轉變成上漲 0.3%，影響 CPI 上漲約 0.05 個百分點。當中，豬肉價格下降 23.8%，跌幅比前一個月擴大 2.4 個百分點。

至於非食品價格則上漲 1.6%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點，影響 CPI 上漲約 1.28 個百分點。當中，交通通訊價格上漲 5.5%，漲幅擴大 0.6 個百分點，其中機票、汽油和柴油價格分別飆漲 32.3% 、22.0% 和 24.2%

整體物價變動情況中國統計局認為大致保持穩定。

