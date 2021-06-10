〈陸港盤後〉太陽能、鋰電池、生技三雄齊飆 創業板指大漲2.4%

陸家嘴論壇今明兩日在上海舉辦，A 股上演慶祝行情。周四 (10 日)A 股三大指數受美股收黑影響除創業板指外，上證及深證均開低。不過隨後上證及深證快速拉抬，太陽能、鋰電池、生技龍頭等類股帶頭大漲，創業板指受惠最深，指數上漲逾 2%。

陸家嘴論壇上中國人行行長易綱表示預估今年 CPI 年增將在 2%，目前利率水準適當，暗指中國沒有立即性的通膨問題，提振市場信心。中國貨幣政策保持不變，市場投資氣氛好轉，帶動今日滬深兩市成交金額衝破人民幣兆元大關，較前一個交易日跳增 14%。

港股方面，美股三大指數下滑，亞股早盤漲跌互見，港股早盤表現相對較佳，指數呈現開高走高。受美團 (3690-HK) 及小米 (1810-HK) 的激勵下，加上比亞迪 (1211-HK) 除權息後飆漲逾 7%，帶動恒指一度上漲逾 200 點，指數曾逼近 29000 點大關。

但今晚美國將公布通膨數據，在不確定因素影響，及 29000 點賣壓較重的雙重干擾之下，港股回吐早盤漲幅，並拉回至平盤下方盤整。

科技類股延續前一個交易日跌多漲少的表現，不過也有不少重量級科技股表現強勢，如京東 (9618-HK)、快手(1024-HK)、小米、美團、聯想(992-HK) 等均逆勢收紅。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.54%，報 3610.86 點；科創 50 指數上揚 1.62%，報 1450.4 點；深證成指彈升 1.19%，報 14893.59 點；創業板指大漲 2.43%，報 3285.51 點。

恒生指數小跌 0.01%，報 28738.88 點、恒生科技指數小跌 0.04%，報 7969.17 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 68.2 億元，其中滬股通買超人民幣 40.91 億元，深股通買超人民幣 27.29 億元。

法人觀點

川財證券認為，從近期市場表現來看，隨著半年報預告的日期逼近，景氣循環類股再次受到關注，像煤炭、化工、鋼鐵均有較佳的表現。短線對於漲幅過大新能源、白酒等類股預估上漲的空間有限。投資人目前可以留意低估值、高股息的資源類企業，或是關注軍工產業的投資機會。

