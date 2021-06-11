字節跳動推出「火山引擎」進軍IaaS業務

陸媒報導指出，字節跳動旗下火山引擎部門將在今年 9～10 月公布包含運算、儲存和網路的雲端運算 IaaS。這意味著，字節跳動將進入競爭戰況激烈的公有雲市場，與亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT -US)、阿里巴巴(9988-HK) 等列強一較高下。

不過針對該消息，字節跳動表示，火山引擎目前還沒有推出公有雲產品，對市場相關猜測不做評論。而消息人士指出，雖然火山引擎目前還沒有推出公有雲產品，但的確有相關規劃。

字節跳動副總裁，算法與數據技術負責人楊震原稱，會不會進入雲端領域，公司內部有很多的討論，等有了進一步結論會再宣布。

(圖片: AFP)

火山引擎是字節跳動旗下的科技服務品牌，主要業務是將推薦演算法、影音視訊技術、數據中台、雲原生技術等，開放給企業客戶。

當中，字節跳動的個性化推薦演算法無疑是最受外界關注，主要因為這是 TikTok 在全球取得成功的秘訣，也是去年美國前總統川普發布行政令後，字節跳動被迫就出售 TikTok 美國業務進行談判時的焦點之一。

甚至引發後續中國修改出口限制，以便在 TikTok 演算法可能出售給外國買家時掌握話語權。

根據 IDC 公布的「全球及中國公有雲服務市場 (2020 年) 跟蹤」報告顯示，2020 年全球 IaaS 市場中，AWS、Azure、阿里雲、Google(GOOGL-US)、IBM(IBM-US)位居前五名，共佔據 77.1% 的市場比重。

而 2020 年第四季中國 IaaS 市場中，阿里巴巴仍排名第一，華為與騰訊 (700-HK) 並列第二，中國電信和 AWS 位居其後，前五大服務商市佔高達 77.4%。

這些廠商除了提供最底層的雲端運算服務，同樣也向客戶提供大量基礎技術服務，並形成了一套套的產業解決方案。要如何在這寡占市場搶下一席之地，火山引擎總經理譚待表示建生態可能是第一步。

他稱在一些業務場景比較複雜的產業，互聯網技術無法直接移轉套用，需要針對具體場景做更深入的改良，火山引擎正在與產業領導企業合作，建立解決方案。

