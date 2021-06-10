志超NB及光電板出貨順 5月營收23.19億元創新高 年增17%

PCB 廠志超科技 (8213-TW) 在接單及出貨狀況順利之下，今 (10) 日公布 2021 年 5 月營收以 23.19 億元創新高，月增 11.23%，年增 17.98%，也是志超單月營收首度攀上 23 億元；志超前 5 月營收 105.46 億元，年增 20.16%

志超 2020 年稅後純益 19.19 億元創新高，每股純益 7.28 元，將配發 3.5 元現金股利，現金股利將在 6 月 29 日除息，志超敲定的除息日程來看，將是繼鉅橡 (8074-TW) 後第二家除息的 PCB 相關業者，股利預計 7 月 19 日發放。

志超今年第一季稅後純益 3.68 億元，每股純益為 1.41 元；值得注意的是，至第一季底止，志超每股淨值為 49 元，以今天志超收盤價 50.4 元來看，股價淨值比僅 1.03 倍。

志超光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年並沒有規劃產能擴充預算，至於光電板及 NB 板接單，目前仍舊延續第一季的熱絡狀況，不過影響營運的不利因素在於，EMS 廠對於零組件備料「長短料」，可能造成拉貨遞延。