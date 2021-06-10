福斯汽車：晶片短缺有望在第三季緩解 長期仍有缺口

全球晶片短缺問題持續，對汽車業造成衝擊，福斯汽車一名董事會成員表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在。

福斯董事會採購主管 Murat Aksel 接受採訪時表示，建立新的產能需要長達 2 年的時間，因此長遠來看，晶片仍將出現 10% 供給缺口。

Aksel 說道，福斯汽車將通過擴大晶片庫存應對供應瓶頸，目前也正在針對旗下所有車型的零組件供應風險進行分類。

福斯汽車執行長 Herbert Diess 在 3 月時警告指出，由於晶片短缺，該公司今年將少生產 10 萬輛汽車。福斯集團則表示，未來幾個月晶片供應將持續吃緊，該公司無法提供全年營運能見度。

福斯集團旗下豪華車保時捷 (Porsche) 也指出，為應對關鍵車用晶片短缺問題，將不得不減少產量。

雖然全球多在持續憂心晶片荒，但高盛表示，最糟糕的情況很快就會過去，首席亞洲經濟學家 Andrew Tilton 表示，晶片短缺情況最快下半年改善，現在可能是最糟糕的時期，不過到下半年情況將逐漸緩解。

顧問公司 AlixPartners 估計，全球汽車產業因晶片短缺造成的營收損失達 1100 億美元，晶片短缺對第二季汽車業打擊最大，預估下半年和 2022 年，情況會逐步好轉。