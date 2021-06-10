傳南韓當局考慮讓關鍵晶片業員工優先接種疫苗

據報導，韓國疾病管理廳 (KDCA) 週四 (10 日) 表示，在晶片短缺問題持續，全球致力增加晶片供應的情況下，政府當局正在考慮讓晶片和電子等關鍵產業員工優先接種疫苗，以盡量減少晶片生產因疫情中斷的風險。

報導指出，南韓勞動部已致函三星電子、SK 海力士和 LG 電子等公司，徵詢疫苗接種需求相關的訊息，3 家公司也都表示已經收到這封信函。

KDCA 和勞動部也表示，正在與其他政府機構討論相關方案，但尚未確定具體細節。據員工總數來看，光是三星就需要約 10 萬劑疫苗。

目前南韓已有約 1000 萬人接種了疫苗，佔該國 5200 萬人口的 19.6%，政府當局計劃，到第三季時，疫苗接種比例能達到 70%。

南韓週四報告了 611 例新增確診病例，使該國總數病例數達到 146,303 例，死亡 1,979 例。

全球晶片短缺持續，對許多產業造成衝擊，尤其是汽車製造商。三星電子和 SK 海力士是全球最大的兩家記憶體晶片製造商。

去年年底以來，汽車業一直努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，另外還有受到美國制裁的中國科技巨頭華為進行大量採購。

在全球晶片短缺問題持續下，今年初就有消息傳出，南韓三星電子有意併購車用半導體製造商，取得更多市占。小摩分析師 JJ Park 認為，三星收購，大廠恩智浦並非唯一個選項。

Park 報告中指出，三星電子收購的潛在目標可能包含美國德州儀器 、微芯科技 、和亞德諾半導體。