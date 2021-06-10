南茂5月營收23.39億元創同期高 啟動外籍員工防疫篩檢

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收 23.39 億元，月增 2.42%，年增 30.7%，累計前 5 月營收 110.87 億元，年增 20.12%；受惠記憶體、驅動晶片封測需求續強，南茂 5 月營收創歷年同期新高，且為防堵疫情，公司今日也啟動外籍員工篩檢作業。

南茂記憶體、驅動晶片、混和訊號產品自去年底起，受惠各類應用需求激增，客戶備貨力道積極，且近期由於銅價、原物料成本不斷上揚，預期下半年將再度調漲價格，加上新產能陸續到位，今年營收估逐季創高，全年估年增 15-20%，將寫新猷。

針對台灣近期疫情嚴峻，南茂表示，公司營運一切正常，未受疫情影響，為確保員工健康與工作環境安全，以及因應最近移工確診事件，日前已將與此次確診事件有居住地緣關係的員工，完成快篩檢驗，結果皆為陰性。

同時，南茂也擴大對公司所有外籍員工以及駐廠外包人員如警衛、清潔、團膳等，展開預防性防疫快篩作業。

南茂指出，公司依照疫情變化隨時做滾動式調整，除了積極配合政府政策相關防疫措施與指引，以及全面落實各項防疫 SOP 外，也早於全國三級警戒前，實施員工分層分流、居家、彈性上班，以降低廠區內人員接觸機會，並且導入全公司公共空間座位實名 QR code。

南茂也陸續在各廠區的人員出入口，導入自動消毒設備，並持續加強各廠區消毒清潔，以及每日的健康管理等措施。

至於外籍員工也比照本籍員工的防疫規定，並強化宿舍管理，包括獨棟或分層的宿舍、住宿人數管制及提高消毒頻率，提供同仁在公司、宿舍內訂餐飲食及購買生活用品需求，交通車實名制，以及遵守非必要不外出的防疫準則以減少與他廠人員交叉接觸的機會等。

南茂強調，公司將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響，也用最嚴謹的態度，與台灣及全體同仁共同抗疫。