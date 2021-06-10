〈國內疫情升溫〉四大策略揪出潛在病例 廣設社區篩檢站、助企業自主快篩

國內今 (10) 日新增 263 例 COVID-19 本土個案，其中 28 例不幸死亡，指揮官陳時中表示，現階段就整體病例的發病日、採檢日分析，疫情有點往下的趨勢，但並不明顯，要持續觀察。為了揪出社區潛在病例，指揮中心提出四大策略，將廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩及鼓勵廠商引進在家快篩。

陳時中指出，今天新增的 263 例本土病例，為 124 例男性、139 例女性，主要分布仍以新北市 112 例最多，其次為台北市 58 例，苗栗縣也新增 43 例。陳時中表示，目前苗栗正在擴大採檢，所以確診個案會較多。死亡個案單日增加 28 例，全台累計達 361 例。

近來各地傳出多起死亡確診新冠肺炎的個案，陳時中表示，將採行四大策略，盼盡快找出潛在的感染者。首先，將廣設社區篩檢站，目前已達 110 站；其次，將協助企業自主快篩，指揮中心會幫忙媒合醫療機構來做。

同時導入診所自費快篩，陳時中表示，診所環境上必須通風，採檢時也要遵循相關規定；指揮中心也鼓勵廠商引進在家快篩，陳時中透露，現在已經有 2 家廠商提出申請，會儘速審查讓業者儘速進口，預計在 1 周內根據產品的特性來制定相關指引。

此外，今天有 1 例境外移入個案 12294，為本國籍 40 多歲女性，曾於 4 月 9 日、30 日於美國當地完成 2 劑 Pfizer/BioNTech 疫苗接種，6 月 3 日自美國返台，7 日居家檢疫期間出現咳嗽、流鼻水等症狀，但未就醫，9 日同住家人出現發燒，經就醫採檢後確診，該個案也於今日確診。

針對讓志工施打疫苗的台北市好心肝診所，指揮中心表示，全案交由司法徹查。不過，陳時中說，經內部討論，認為減配縣市疫苗不適合拿來當作處罰手段，只要對違法事項嚴正法辦即可。