〈美股盤前要聞〉市場關注美5月通膨數據 美股期貨波動

投資者關注美國上週初領失業金人數，以及美國 5 月 CPI 年增率，美股期貨週四 (10 日) 波動，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨漲 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.39%。

1. 拜登簽署新行政命令 撤銷川普任內的 TikTok、微信禁令

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (9 日) 宣布撤銷川普任內對 TikTok 和微信祭出的禁令，同時頒布一項新的行政命令，要求對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。

外媒報導指出，拜登要求商務部依照近期出台的供應鏈安全規則，對與競爭對手國家相關的 App 進行評估，酌情採取行動，並為可能對國家安全或個人數據造成不可接受風險的情況，設立判定標準。

政府官員表示，新命令旨在以更全面的方式，審查與競爭對手國家相關 App 所帶來的潛在風險，以取代川普在任時針對個別企業的零碎做法。拜登政府希望，新的命令能夠具備更穩固的法律基礎。

2. GameStop 首季營收增 25%

遊戲零售商 GameStop 周三（9 日）盤後公布 2021 會計年度第一季財報，營收成長 25% 優於分析師預估，虧損也較去年同期有所收斂，並發布人事異動重大消息，將由兩位亞馬遜前高層擔任執行長與財務長，並規劃發售多達 500 萬股股票，展現朝電商轉型的企圖心。

GameStopg 第一季營收報 12.8 億美元，超過 Refinitiv 調查分析師預估的 11.6 億美元，首季虧損 6,680 萬美元，合每股虧 1.01 美元，經調整後每股虧 0.45 美元，不僅較去年同期虧損 1.657 億美元或每股虧 2.57 美元收斂，也優於 Refinitiv 調查分析師預估的每股虧損 0.84 美元。

GameStop 並未提供今年財測，僅表示公司第二季營運將延續上季成長態勢，並說 5 月的遊戲總銷量比去年同期成長約 27%。

3. 美媒：拜登將宣布採購 5 億劑輝瑞疫苗捐贈全界

華盛頓郵報報導，知情人士透露，美國將採購 5 億劑輝瑞 / BioNTech 疫苗，捐贈給全世界，其中 2 億劑將在今年送出，剩下 3 億劑名年上半年配送。所有疫苗都將透過「全球疫苗取得​機制」(COVAX)，分享給 92 個低收入國家和非洲聯盟。

消息來源表示，美國總統拜登預計周四 (10 日) 在 G7 高峰會前宣布消息。拜登白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 僅表示，拜登致力和全球分享疫苗，這符合美國的公衛和戰略利益。

他說：「如同拜登總統演說提到的，美國接下來將扮演『疫苗軍火庫』，幫助全球終結這場流行病。」

4. 比特幣重返 3.7 萬美元大關 空頭爆倉約 5.7 億美元

薩爾瓦多週三 (9 日) 通過法案，正式將比特幣列為法定貨幣，比特幣重返 3.7 萬美元大關，24 小時內空頭爆倉約 5.7 億美元。

比特幣在今年 4 月創下 64829.14 美元的歷史新高後，隨即展開劇烈修正，比特幣週二瀕臨進入「死亡交叉」，一度跌至 31000 美元附近，外界正觀望下一波拋售潮恐將來襲。

比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元，升穿 3.7 萬美元以上，一度觸及 37,666 美元。據比特幣家園網站顯示，最近 24 小時有高達 8 萬人爆倉，爆倉資金約 5.7 億美元，最大單筆爆倉單發生在 Huobi-BTC 價值約 478 萬美元。

5. 彭博：聯航有意購買上百架波音 737MAX

《彭博社》10 日 (週四) 報導，熟知航空產業內情的業界人士透露，美國聯合航空 (UAL-US) 正打算向波音公司 (BA-US) 採購大量飛機、其中包括至少 100 架的 737MAX 窄體客機，這兩家公司目前正在洽談當中、也已取得相當進展。

由於相關協議內容對外保密，消息人士匿名向媒體透露，不論是美國波音公司、還是歐洲的空中巴士，都積極想取得聯合航空大單。依照兩位消息人士的說法，聯合航空向波音採購的飛機，很可能包含 150 架的波音 737MAX 客機。

目前美國的休閒旅遊需求激增，聯合航空也認為，當前是進行機隊升級好時機，也看中幾款油耗表現良好的機型來進行評估當中。