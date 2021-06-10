美媒：拜登將宣布採購5億劑輝瑞疫苗 透過COVAX捐贈全世界 

華盛頓郵報報導，知情人士透露，美國將採購 5 億劑輝瑞 / BioNTech 疫苗，捐贈給全世界，其中 2 億劑將在今年送出，剩下 3 億劑名年上半年配送。所有疫苗都將透過「全球疫苗取得​機制」(COVAX)，分享給 92 個低收入國家和非洲聯盟。

消息來源表示，美國總統拜登預計周四 (10 日) 在 G7 高峰會前宣布消息。拜登白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 僅表示，拜登致力和全球分享疫苗，這符合美國的公衛和戰略利益。

他說：「如同拜登總統演說提到的，美國接下來將扮演『疫苗軍火庫』，幫助全球終結這場流行病。」

公衛議題將是在 11 至 13 日七大工業國 (G7) 高峰會的重頭戲，根據彭博取得的 G7 草擬公報，G7 領袖預計宣布未來一年配送至少 10 億劑疫苗，可替全球 80% 成人接種。

美國先前承諾將在 6 月底前和全球共享總計 8000 萬劑疫苗，大多也是透過 COVAX 機制配發，首批 2500 萬劑受惠對象包括台灣、南韓和烏克蘭等盟友。

新冠肺炎 (COVID-19) 爆發迄今，已奪走全球超過 370 萬人生命，造成至少 1.74 億人染疫。