36家國銀壓力測試出國 全數過關

金管會針對本國銀行壓力測試結果今 (10) 日出爐，36 家國銀資本適足率與槓桿比率全數通過測試。

新冠肺炎疫情不僅衝擊總體經濟與金融市場，全球央行更因此降息、量化寬鬆救市，為了解低利率對銀行資本適足率及槓桿比率的影響，金管會以去年底的資本適足率為基礎，在相同的壓力情境下，計算國銀的資本適足率與槓桿比率變動。

金管會銀行局表示，本次測試因子包括：我國與主要國家經濟成長率衰退、國內房價下跌、失業率上升的風險預期損失增加情境；銀行核心業務部分則包含利差縮減、手續費減少對獲利的影響，以及股債匯等價格波動可能產生的風險與損失。

值得注意的是，本次壓力測試更首次納入作業風險的壓力情境，也就是設定銀行員工因舞弊而遭金管會裁罰並要求增提作業風險資本的情境。

銀行局主秘童政彰指出，根據銀行 4 月底前回覆的測試結果顯示，本國銀行在輕微的情境下，銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率與槓桿比率分別為 10.72%、11.68%、13.42%、6.11%。

即便在比較嚴重的情境下，銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率與槓桿比率 9.68%、10.64%、12.33%、5.60%，也都高於法定最低標準 (7%、8.5%、10.5% 及 3%)。

換言之，銀行在面對疫情對經濟與金融環境的衝擊時，仍有足夠的資本適足率並具備承擔風險的能力。

童政彰表示，目前銀行可透過四種工具強化資本結構，包括：每年提 30% 的法定盈餘公積、盈餘轉增資、債務性資本，或是縮減風險性資產，而目前銀行大多是透過提列盈餘或以債務性資本工具強化資本。