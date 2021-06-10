台鋼集團5月營收 春雨創單月新高 榮剛重返成長軌道

台鋼集團旗下鋼廠 5 月營收全數出爐，在鋼鐵市況持續向上帶動下，螺絲及扣件廠春雨、久陽寫下歷史單月新高，鋼筋加工廠沛波則為同期新高、歷史單月第三高，特殊鋼廠榮剛則重返成長軌道。

春雨 (2012-TW)5 月營收 9.68 億元，月增 2%、年增 81.9%，累計前 5 月營收 43.34 億元，年增 35.8%；春雨表示，受惠歐美、中國強勁需求，加上台商回流投資建廠等因素帶動，接單持續熱絡、價量齊揚，目前訂單能見度達第四季，下半年展望樂觀，也將擴充產線因應需求。

榮剛 (5009-TW)5 月營收 6.8 億元，月增 12.2%、年增 3.2%，累計前 5 月營收 30.52 億元，年減 14.5%；榮剛表示，隨歐美逐步解封、基建及民生用工具鋼都出現回補庫存潮、報價走揚，目前接單重量突破 5 年來新高，航太應用方面，在客戶開始去化庫存下，營運也逐漸回溫。

久陽 (5011-TW)5 月營收 3.67 億元，月增 36.9%、年增 466%、累計前 5 月營收 13.42 億元，年增 273%；久陽表示，下游需求帶動接單持續暢旺，加上低價庫存效益也推升利差擴大。

沛波 (6248-TW)5 月營收 3.4 億元，月減 14.8%、年增 28.5%；累計前 5 月營收 16.09 億元，年增 22.7%；沛波解釋，5 月因國內疫情導致工地出工率下降，加上雨季影響均拖累工地施工進度，但目前建築用等相關鋼品需求仍強，且營建業推案量多及公共工程持續釋出，對鋼筋等建築材料需求持續暢旺，營運展望仍持正向看法。