6吋需求旺 茂矽、漢磊5月營收寫近一年、逾2年半新高

6 吋晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 與漢磊投控 (3707-TW)，今 (10) 日同步公告 5 月營收，受惠小尺寸晶圓代工產能供不應求，產能滿載，茂矽營收達 1.72 億元，月增 23.9%，近 11 個月高點；漢磊則為 5.7 億元，月增 0.37%，創近 31 個月以來新高。

茂矽 5 月營收 1.72 億元，月增 23.93%，年增 1.36%；累計前 5 月營收 7.22 億元，年減 1.09%。

茂矽受惠 MOSFET 與 IGBT 等產品對晶圓代工需求暢旺，產能持續滿載至下半年，又以 IC 產品產能最吃緊；目前營收最大宗為 MOSFET 應用，目標持續提升車用、工業及高階 MOSFET 應用市場。

由於未有新產能加入，現有產能也已滿載生產，茂矽預期，今年營收增幅不大，不過，茂矽今年陸續將部分低階產品轉至車用應用，有利毛利表現，法人估今年毛利率將與去年第三、四季水準相近。

漢磊投控 5 月營收 5.7 億元，月增 0.37%，年增 15.76%；累計前 5 月營收為 27.62 億元，年增 16.23%。

漢磊投控旗下漢磊科受惠二極體及 MOSFET 等分離式元件需求大增，加上車用功率半導體接單暢旺，產能維持滿載，今年第一季每股虧損 0.06 元，虧損幅度已大幅收斂，法人看好今年可望順利轉盈。