〈疫情重創內需〉王品穩住第二隻腳 5月營收月衰幅僅1成

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收 13.2 億元，不同於多家餐飲集團營收月衰退、年衰退 20-50% 不等，王品僅較上月衰退 10.65%、年減 5.38%，王品說明，主要是因母親節檔期業績創新高，部分彌補三級警戒後營收缺口，再加上做為第二隻腳的中國事業群，月營收創同期新高帶動。

王品台灣事業群 5 月營收 7 億元，年減 26.87%，不過，中國事業群營收 6.2 億元，月增 25.97%、年增 42.3%，並創歷史同期新高，是王品 5 月衰退幅度相對其他同業小的主因。

王品說明，中國已擺脫疫情陰霾並迎來強勁復甦，尤其五一連假推升消費，據中國國家稅務總局數據顯示，五一假期上海市餐飲收入年增近 50%，餐飲需求暢旺。

反觀台灣自 5 月中旬以來疫情急轉直下，餐飲業首當其衝，不過，王品說明，有了去年經驗後，已從外帶、外送、電商購物網三管齊下快速反應，隨著疫情變化不斷滾動式推新優惠，發揮集團多品牌優勢，藉由品牌互相導客，有助添營收來源。

其中，平價麵食、小火鍋等剛性需求餐點熱銷，薈麵點水餃、麵疙瘩等冷凍零售商品成長 3 倍，而自疫情升溫以來，消費者改採線上訂購生鮮食材，王品瘋美食購物網客單價、訂單量和營收均大幅成長。

展望後市，王品不諱言，由於指揮中心宣布三級警戒再延長至 6 月 28 日，餐飲業正面臨嚴峻考驗，不過，集團帳上有充足的現金、足夠的防疫物資和完善防疫計畫因應，強調一定可挺過疫情。