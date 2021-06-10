〈國內疫情升溫〉智邦竹南廠移工停工 估影響6月營收5% 將啟動全廠PCR檢測

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (10) 日公告，苗栗竹南廠因應防疫、外籍移工停工，估將對 6 月營收影響 5%，但對全年財務、業務並無重大影響，而竹南廠疫情雖然獲得初步控制，但為更有效防範疫情，智邦也將啟動全廠 PCR 檢測。

智邦表示，目前初步評估，外籍移工僅對 6 月產量造成影響，預計將減少 10% 左右，對營收影響約 5%，後續透過產能調配彌補，預估全年財務、業務無重大影響。

竹南廠疫情方面，智邦表示，今日新增 28 名確診案例，其中 27 人為外籍員工，1 名台灣員工，累計確診人數為 41 人，分別是外籍員工 37 人、台灣員工 4 人，不過，今日宣布確診的員工，多為初期即列入高風險個案篩檢隔離者，後續雖仍有少數個案還在進行檢測評估，但整體疫情風險估已獲得初步控制。

而為更有效防範疫情，智邦也決定下周對竹南廠全員進行 PCR 檢，預計將在 1 天內全數篩檢完畢，並將視情況進行第二次全員 PCR 篩檢，將員工可能染疫風險降到最低。

此外，智邦新竹廠也從 9 日啟動檢測作業，9 日篩檢 619 人、10 日快篩 465 人，全數為陰性，預計 11 日還要採檢 265 人。

智邦強調，第一波透過全面抗原快篩、全員 PCR 檢測、以及外籍員工管理等因應措施，採取堅壁清野式的作法，降低立即性的疫情傳播風險，後續將會針對所有員工啟動定期滾動式快篩，並為員工同住家人提供快篩檢測。