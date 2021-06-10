外資買超前10名有8檔電子股 大力回補台積電、聯發科

台股今 (10) 日開高走高，終場無畏賣壓，強漲 193 點、收最高 17159 點，站回所有均線及萬七大關，外資也終止連四賣，買超前 10 名中，就有 8 檔電子股，更大力回補權值雙王，台積電、聯發科兩檔買超金額高達 87.87 億元。

三大法人今日合買 159.47 億元，外資買超 161.16 億元，投信賣超 18.73 億元，自營商買超 17.05 億元；不過，儘管外資現貨做多，期貨持續加碼空單，空單未平倉口數回升至 29672 口，空單水位創下 512 股災來的新高。

隨著電子股即將迎來傳統旺季，外資也重新調配資金比重卡位，買超金額前 10 名中，除彰銀、中鋼為非電族群，其餘 8 名皆為電子股，尤其偏好產業龍頭、二哥，如台積電、聯發科、日月光投控、旺宏、玉晶光、穩懋與聯電等。

外資賣超則鎖定驅動 IC、載板、航運等高基期個股，包括近日強漲的敦泰、天鈺、南電、欣興、長榮與陽明，以及產業出現雜音個股的群創、友達，賣超金額多在 10 億元之下。

投信、自營商則與外資同步調節面板雙虎，賣超金額皆達 1 億元之上，特別是投信，今日賣超群創金額高達 11.87 億元，提款力道冠居三大法人，但在航運雙雄看法則分歧，投信賣超長榮、陽明各達 1 億元，自營商則買超長榮達 2 億元，小賣陽明 0.7 億元。