〈鴻海擬買晶圓廠〉取得DNeX 5%股權間接投資8吋廠 聚焦半導體及電動車合作

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日晚間公告，斥資馬幣 1.08 億元、約當新台幣 7.2 億元，取得 Dagang NeXchange Berhad(DNeX) 5% 股權，藉此間接投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra，擴大在半導體及電動車布局。

鴻海表示，透過本次取得 DNeX 股權的機會，未來將共同攜手在半導體與電動車領域深入合作，進一步擴大集團相關佈局，本次股權合作也是「3+3」領域投資規劃之一，也能藉此結盟擴大在東協的其他投資機會。

鴻海此次透過子公司 Foxconn Singapore，以每股馬幣 0.9 元，向 RCADIA ACRES、ANNEDJMA CAPITAL、AZMAN BIN KARIM 等 3 名交易對象，取得 DNeX 1.2 億股。

鴻海先前參與 SilTerra 股權競標案未果，最後由 DNeX 與中國北京盛世投資合作的團隊拿下 SilTerra 股權；但鴻海並未放棄投資 8 吋廠的機會，也成為入股 DNeX 的契機。

據了解，在標案流程結束後，DNeX 持有 SilTerra 的 60% 股權，剩下 40% 則由北京盛世投資關係企業、北京集成電路先進製造和高端裝備股權投資基金中心收購。