疫情衝擊資本市場波動大 15家金控5月獲利衰退 僅永豐金逆勢成長

受本土疫情爆發影響，資本市場波動加劇，15 家金控僅永豐金 (2890-TW) 獲利逆勢微幅成長，新光金 (2888-TW) 更出現單月虧損，但累計前 5 月金控仍有 2802.24 億元獲利進帳，較去年增加 91.5%。

5 月金控獲利出爐，富邦金 (2881-TW) 單月獲利 108.64 億元居冠、年增幅高達 76%，累計前 5 月獲利共 7474.92 億元、年增幅達 1.2 倍，每股稅後純益 (EPS)7.32 元，持續穩坐金控獲利王寶座。

核心子公司富邦人壽 5 月稅後純益 77.43 億元，較去年同期大增 1.6 倍，累計前 5 月稅後純益 563.29 億元，較去年同期大幅成長 1.7 倍，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映資本市場操作表現良好。

富邦金表示，5 月中雖有疫情干擾導致股市震盪，但台股基本面並無顯著改變，人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動人壽淨值逾 5300 億元，淨值比率高於 10%，RBC 初估超過 300%，資本水準維持良好。

國泰金 (2882-TW) 單月稅後純益 72.3 億元，累計稅後純益 785.2 億元，不較去年同期大增 1.35 倍，更高居 15 家金控中累計獲利排名之冠。

核心子公司國泰人壽，5 月稅後純益 50 億元、年成長 59%，累計稅後純益 660.4 億元，也較去年同期大幅增加 2.3 倍。

國泰金表示，5 月投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績；另外，國泰人壽 5 月初年度保費及初年度等價保費分別為 206 億元及 51 億元，皆穩居業界第一。

中信金 (2891-TW)5 月稅後純益 34.75 億元，累計前五月稅後純益 278.23 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.43 元。

中信金表示，5 月份銀行及保險核心動能穩健，子公司中信銀行累計前 5 月稅後盈餘 123.73 億元，子公司台灣人壽保險公司累計前五月稅後盈餘為 136.23 億元。

中信金控表示，銀行存放業務動能維持良好，財管手續費受惠投資市場熱絡、產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。而保險業務受惠投資收益增加，獲利表現良好。

唯一逆勢成長的永豐金 (2890-TW) ，5 月自結單月稅後純益 12.50 億元，累計前 5 月稅後純益 68.77 億元，主要子公司永豐銀行 5 月稅後盈餘 8.39 億元，累計 1-5 月稅後盈餘 48.73 億元；永豐金證券 5 月稅後盈餘 3.65 億元，累計 1-5 月稅後盈餘 17.77 億元。

台新金 (2887-TW)5 月稅後純益 7.7 億元，累計稅後純益共 69.8 億元，每股稅後純益 (EPS)0.57 元。

台新金表示，台新銀行 5 月稅後淨利 6.9 億元，主要是當月核心業務淨利息收入維持穩定，受疫情擴散影響，使得淨手續費收入與投資收益減少；累計稅後淨利 57.0 億元，年成長 15 %。

台新證券 5 月稅後淨損 0.4 億元，則是受當月經紀手續費收入穩健，受疫情擴散影響，營業證券處分利益減少及評價損失增加所致；累計稅後淨利 5.8 億元，較去年同期增加 5.3 億元，經紀市占率及成交量仍持續成長。