浩鑫5月營收1.51億元年增26% 醫療氣墊床產能維持滿載

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收，受惠科技醫療、XPC 業務雙動能帶動下，單月營收達 1.51 億元，月增 12.37%、年增 26.57%，累計今年前 5 月營收達 6.8 億元、年減 8.3%，浩鑫指出，旗下子公司暄達醫學醫療床產能維持滿載。

浩鑫表示，XPC 產品在歐美經濟活動逐步復甦下，出貨動能恢復成長，零接觸防疫機 Kiosk 今年也陸續取得醫療院所認可，因應國內疫情升溫，相關 Kiosk 產品也將持續導入台灣各大醫療機構，並進一步推出企業版本搶攻商用市場。

科技醫療方面，浩鑫指出，子公司暄達醫學醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、周邊耗材訂單穩健成長，目前醫療級氣墊床產線也近滿載，將配合美國、歐盟等醫材法規更新，持續透過集團海外分公司資源，擴大產品業務版圖。

浩鑫去年準系統產品營收比重為 72.06%，氣墊床及醫療週邊設備則達 19.91%，展望今年，浩鑫認為，隨疫苗問世後，各國商業活動可望陸續解封，預期應用電腦業務將回溫，加上工業電腦、Kiosk、科技醫療相關產品布局等，預估整體銷售量將可達約 19 萬組。