南韓現代汽車因缺料問題 多條產線停擺

根據《韓聯社》週四 (10 日) 報導，南韓現代汽車 (005380-KR) 發言人表示，該公司重要生產據點的蔚山工廠，部分產線已於週四 (10 日) 下午暫時停工。原因在於汽車零組件的主要供應商現代莫比斯 (Hyundai Mobis)(012330-KR) 有數名員工感染新冠肺炎 (COVID-19)，導致缺料問題的發生。

現代汽車的發言人表示，由於現代莫比斯有數名員工新冠肺炎確診，擾亂了駕駛艙模組的供應，進而造成工廠停工。

現代汽車評估，在衛生當局完成零組件工廠的檢疫作業後，現代摩比斯應該就能恢復零組件的供應。

目前除了負責 Avante 與 Venue 生產的蔚山第三工廠，蔚山第一、二、四、五工廠都已經暫停運作。

當前全世界正面臨著車用晶片短缺問題，現代汽車設在南韓國內的汽車組裝廠也受影響，在最近幾週發生停工情況。不過，現代汽車的海外工廠，仍然持續生產。

現代汽車在南韓共有七座汽車組裝廠，其中五座在蔚山，另外在牙山及全州也各有一座工廠。在海外共有十座工廠，其中四座在中國，另外在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度、巴西各有一座工廠。

印度工廠在上 (5) 月 25 日也曾經因為有員工新冠肺炎確診而停工五天。