房地產太火！市場預期Fed將優先縮減MBS購債

市場預期，當聯準會 (Fed) 宣布開始縮減 QE 購債時，估計與美國房市掛鉤的房地產抵押貸款證券 (MBS) 將會首當其衝。

市場分析認為，在目前美國房價大舉飆升之後，本次聯準會的緊縮路徑將與 2014 年上一次縮減購債 (Taper) 期間所採取的方法有所不同，當時聯準會是同時縮減購買美國公債與 MBS，但隨著房價飆升且貸款利率離歷史低點不遠，一些交易員認為，聯準會每月繼續購買 400 億美元 MBS 的理由，正在大幅減弱。

白：Fed 持有之美國公債部位 (兆美元) 藍：Fed 持有之 MBS 部位 圖片：Bloomberg

這種前景已經在金融市場上引起波動，因交易員們試圖搶在聯準會之前採取行動。

儘管美債上個月出現上漲，但同期 MBS 卻下跌了 0.18%，這是自 2020 年 1 月疫情初期以來的最差表現，而上週達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 也強調了這個觀點，認為房地產市場不需要聯準會再繼續提供支持。

Income Research Management 資深投資組合經理人 Jake Remley 亦說道：「我們沒有看到房地產市場存在聯準會應該擔心的問題，且事實上恰恰相反，美國某些地區的房價正在大漲。」目前該公司管理的基金部位高達 900 億美元，

Jake Remley 表示，旗下基金確實正在調降 MBS 風險敞口，Jake Remley 說道：「如果聯準會擔心通膨並想做點什麼，那麼他們應該從 MBS 中撤退出來，轉而購買美國公債。」

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