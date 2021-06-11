蘋果喜獲電動車、自駕技術開發大將 前BMW高層將加入

彭博 (Bloomberg) 周四 (10 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 已聘請前 BMW 電動車高層、自駕車新創 Canoo 執行長 Ulrich Kranz 幫助管理蘋果電動車業務。

Kranz 曾於 BMW 服務長達 30 年，是 i3 和 i8 電動車開發集團的資深副總，辭職後致力於自駕車開發，於 2017 年成立 Canoo 成為該新創公司執行長，今年 5 月辭職後如今加入蘋果。蘋果發言人已證實此人事消息。

Kranz 無疑是蘋果開發自駕車與特斯拉等競爭的一員大將。知情人士表示，Kranz 未來將直接向蘋果汽車計畫負責人 Doug Field 報告事務，Field 過去在特斯拉負責 Model 3 開發和生產。

蘋果 2014 年開始發展汽車業務，但在 2016 年左右擱置並聚焦於研發自駕平台，打算出售給其他公司或自行使用，過程中陸續從特斯拉挖角幾位高層，這些人目前負責傳動系統工程、自駕軟體以及內外裝。

蘋果去年把汽車業務監督任務交給機器學習和 AI 資深副總 John Giannandrea (Doug Field 的主管)，並於幾個月前重新啟動開發功能齊全的電動車工作，目前仍處於初期階段，可能需要至少 5 年時間才能正式推出。

不過，蘋果近幾個月也失去不少關鍵的汽車高層，分別是從事工程、安全系統和自駕技術的 Benjamin Lyon、Jaime Waydo 和 Dave Scott ，尚不清楚離職原因。

Kranz 先前在 BMW 旗下 Mini 部門和從事跑車、 SUV 的團隊取得成功後，被指派主導 Project I，這是一個 2008 年啟動的電動車秘密計畫 (Skunkworks)，開發全電動 i3 小型轎車和插電式混合動力 i8 跑車，然而前者外觀受到抨擊，後者則並未量產。

Kranz 離開 BMW 後，在 2017 年成立 Canoo，致力於研發自駕車開發，該新創計劃明年推出一款售價低於 3.5 萬美元的小型貨車。

Canoo (GOEV-US) 去年 12 月與 Hennessy Capital Acquisition 的特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。

此外，Canoo 先前正考慮將自身出售給蘋果或其他公司。該公司上個月還宣布正在接受美國證券交易委員會 (SEC) 的調查，是過去一年接受聯邦調查的第三家綠能汽車新創。

蘋果與 BMW 已合作多年，2004 年就將 iPod 結合該車廠的汽車資訊娛樂系統，近期還宣布 iPhone 可設定為汽車鑰匙。

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