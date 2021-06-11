〈新股IPO〉滴滴出行申請在美國上市 估值可能達1000億美元

中國叫車公司滴滴出行周四（10 日）向美國證券交易委員會（SEC）遞交 IPO 申請文件，內容顯示暫定募資 1 億美元，交易代碼為「DIDI」，目前還不清楚將在哪個交易所上市。彭博指出，滴滴估值可能達到 1,000 億美元。

滴滴提交的 IPO 申請文件中特別提到，公司在經歷連年鉅額虧損後，今年第一季開始轉盈，根據財報資料，滴滴首季營收報人民幣 421.6 億元（ 64.4 億美元）、 GAAP 凈利報人民幣 54.9 億元 (8.37 億美元)。

該公司表示，第一季度的部分獲利歸因於與分拆相關的投資收益。滴滴在過去三年中分別虧損人民幣 106 億、97 億、150 億元。

在滴滴營運轉虧為盈的同時，該公司在美國的對手尚未獲利。 Uber(UBER-US) 最近一季營收報 29 億美元，虧損 1.08 億美元，是有史以來最小虧損，而另一對手 Lyft(LYFT-US) 自 2019 年上市以來未曾實現獲利，最近一季營收報 6.09 億美元，虧損 4.27 億美元。

不過 Uber 將從滴滴的上市中獲得豐厚回報，因為 Uber 在退出中國市場後，將其在中國的子公司出售給滴滴。目前 Uber 擁有滴滴 12.8% 的股權，在滴滴 IPO 之前為該公司第二大股東。

軟銀集團旗下願景基金（Vision Fund）在滴滴 IPO 前持有 21.5% 的股權，中國科技龍頭騰訊則持有 6.8%，略低於滴滴出行執行長程維的 7%。

PitchBook 數據顯示，在去年 8 月的一輪融資後，滴滴近期的估值達到 620 億美元，並獲軟銀、阿里巴巴、騰訊等大公司支持。

據彭博報導，該公司 IPO 時的估值可能達到 1,000 億美元。華爾街日報 (WSJ) 引述的知情人士則表示，估值最高可能為 700 億美元，募資金額可能在估值的 8% 到 10%。

滴滴成立於 2012 年，年度活躍用戶為 4.93 億人，年度活躍司機有 1,500 萬人。目前在 IPO 文件上註冊的名稱是其母公司小桔快智（Xiaoju Kuaizhi），此次 IPO 將由高盛、摩根士丹利與摩根大通擔任承銷商。