長聖細胞委託訂單排至明年2月 新藥授權談判入尾聲

長聖 (6712-TW) 董事長劉銖淇表示，受惠特管辦法細胞委託製造業務持續成長，訂單能見度已經排到明年 2 月，且新藥異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01) 與北美公司授權案談判已進入最後階段，將加速營運虧轉盈。

長聖研發中的細胞新藥 UMSC01，可用於四大適應症，包括急性腦癌、急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、新冠病毒。

劉銖淇指出，隨著國內新冠重症患者增加，新藥 UMSC01 已獲衛福部核准執行，對緊急重症新冠病患提供恩慈療法。

新藥 UMSC01 已治療 4 名重症新冠患者，患者服用藥物後，可逐步降低對呼吸器的依賴，其中 2 人已出院、1 人肺部穩定、1 人肺部也趨於穩定，預計下周可出院。

劉銖淇指出，受惠特管辦法細胞委託製造業務持續成長，治療完畢與治療中的病患已達 200 人，到明年第 1 季等待治療的病患超過 10 位，此外，還有申請兩項特管辦法，預計今年會陸續通過，將加快營運虧轉盈。

另外，與北美公司的新藥 UMSC01 授權案，談判仍在進行中，不過已進入最後階段。

長聖 5 月營收 3015 萬元，月增 25.59%、年增 1375.53%；前 5 月營收 1.03 億元，年增 656.54%。