長聖1月稅後虧損1223萬元 每股虧0.2元

細胞治療廠長聖 (6172-TW) 近期登上生技股王寶座，今 (12) 日依規定公布自結，1 月稅後虧損 1223 萬元，較去年同期擴大，每股虧損 0.2 元。

長聖去年 12 月至今年 1 月營收 2674 萬元，年增 265.8%；稅後虧損 1487 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.25 元。

長聖聚焦在免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，特管辦法推出後，已通過 4 個治療項目、8 家合作醫院、核准案件共 17 件及共 138 位患者均為台灣之最，有助今年全年營運損平。

長聖旗下新藥異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，開發出三大適應症，包括急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎，其中，急性心肌梗塞一期臨床試驗已收完 8 名患者；；治療急性缺血性腦中風已獲得美國、台灣核准執行臨床一期試驗，同時開始招募、施打幹細胞於腦中風病患。

另外，新冠肺炎則主要治療重症患者，並獲得美國 FDA 許可，可啟動臨床一 / 二期試驗，但目前尚未啟動收案，而是尋找國際藥廠談論合作，目前合作授權案已接近尾聲，目標本季定案，未來不排除成立合資公司，由合作夥伴負責美國臨床試驗、長聖負責台灣臨床試驗。