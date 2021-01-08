〈長聖轉上櫃〉新冠新藥美國授權談判進入尾聲 目標本季定案

細胞治療廠長聖 (6172-TW) 旗下新藥異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，開發出三大適應症，包括急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎，且 UMSC01 正與國際藥廠洽談美國授權，目前談判已進入尾聲，目標本季定案。

長聖表示，UMSC01 打入體內靜脈後，藥物會累積在肺部裡，同時將修復受損的肺部細胞，並獲得醫藥品查驗中心 (CDE) 認可，將 UMSC01 視為治療新冠病毒的潛力藥物。由於該新藥較適用重症患者，而台灣尚無相關病例，因此獲得衛服部類似專案方式的恩慈療法，治療新冠肺炎患者。

長聖指出，UMSC01 已在去年 8 月通過美國 FDA 核准啟用臨床一 / 二期試驗，但目前尚未啟動收案，而是尋找國際藥廠談論合作，目前合作授權案已接近尾聲，目標本季有望定案，未來不排除成立合資公司，由合作夥伴負責美國臨床試驗、長聖負責台灣臨床試驗。

其他新藥適應症方面，治療急性心肌梗塞已收案完畢，目前 8 位患者療效與安全性追蹤中，今年 8 月完成最後一位病患追蹤；治療急性缺血性腦中風已獲得美國、台灣核准執行臨床一期試驗，同時開始招募、施打幹細胞於腦中風病患。