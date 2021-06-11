下半年筆電面板需求維持高檔 全年出貨年增19%

遠距商機從去年爆發以來，推升筆電面板需求成長，研調機構 Omida 表示，由於零組件吃緊、終端庫存水位低，下半年筆電面板需求仍將維持高檔，將全年出貨從 2.63 億片上修至 2.73 億片、年增幅擴大至 19%，有助推升面板廠出貨。

Omida 表示，筆電面板去年第 2 季以來，已連五季成長，雖然品牌廠對面板需求有超額下單疑慮，但從整體需求、終端庫存分析，下半年筆電仍可望維持高檔，估上下半年筆電出貨比重將達 49:51。

除需求維持高檔，Omida 指出，部分面板廠也上修今年筆電面板出貨目標，其中，中國面板大廠京東方因併購中電熊貓後，今年全年筆電面板出貨量將可達 7550 萬片，創下歷史新高，惠科、LGD，以及二線面板廠夏普、彩晶 (6116-TW)、龍騰光電等也同步配合客戶上修出貨目標。

Omida 認為，消費性筆電需求將逐漸放緩，反觀商業需求維持成長，將支撐整體筆電面板出貨，其中，全球教育專案需求，可望刺激今年 Chromebook 出貨量大增至 3900 萬台、年增 51%，成主要動能之一。

品牌廠強勁需求，也引發市場超額下單疑慮，Omida 認為，下半年仍需持續關注終端庫存水準、廠商成本管理，以及供應鏈零組件價格變化。