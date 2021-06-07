6月面板報價出爐 32、43吋持平上月 一年來首見

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (7) 日公布 6 月上旬面板報價，其中，32、43 吋中小電視面板價格持平 5 月下旬價格，為一年來首見，大尺寸電視面板，筆電、顯示器等 IT 面板均維持上漲格局，但漲幅也收斂。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，面板報價仍未有反轉向下訊號，但須關注第 3 季歐美解封後，家家戶戶出門遊玩，是否對電子消費市場產生排擠效應。

根據 Witsview 統計，6 月上旬 32、43 吋中小尺寸電視終止連 12 個月來的漲勢，平均報價持平上月，達約 87、137 美元，55、65 吋大尺寸電視則維持漲勢，但漲勢也開始收斂，平均報價達 225、282 美元，均較上月底上漲 2 美元。

IT 面板方面，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板仍維持上漲，6 月上旬平均價格漲 0.7、0.9 美元，平均價格達 93.4、43.4 美元，漲幅最高達 2.1%。

6 月中小尺寸電視面板止漲，市場憂此波面板景氣循環即將結束，邱宇彬對此指出，6 月小尺寸電視面板止漲，主因是 4 月時漲幅超乎預期，讓品牌廠在 5、6 月降低對小尺寸產品拉貨，轉攻中大尺寸。

邱宇彬表示，面板漲勢確實有收斂趨勢，但預期 6 月整體面板價格仍將維持穩健，估中小尺寸報價平均上漲 0-1 美元，65 吋以上大尺寸面板則維持 6-8 美元漲幅，IT 面板方面，筆電、顯示器受惠教育等需求，價格也有撐。

但就下半年而言，邱宇彬認為，第 3 季面板報價目前雖未明顯反轉，但需關注歐美等終端市場隨著疫苗施打逐步解封，家戶將過往集中購買電子產品的花費支出，轉往戶外旅遊，可能對電視等消費性產品出現排擠效應，連帶影響面板報價。