傳中國釋放國家儲備以平抑價格 銅價持續下挫

中國官方強化對大宗商品漲價的打擊行動，傳計畫釋出有色金屬國家儲備，直接至下游終端企業，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅價格周五 (11 日) 下跌，預計將使全周價格收低。

截至格林威治時間 03:01，LME 3 個月期銅下跌 0.2% 至每噸 9871 美元，接近 4 月底以來最低。上海期貨交易所 7 月銅合約下跌 0.8%，至每噸 70920 元人民幣 (11106.76 美元)。

媒體引述消息來源報導，中國國儲局計畫出售儲備銅、鋁和鋅，預計將持續到 2021 年底。

目前暫無官方文件，但據陸媒《期貨日報》稱，從今年年初的 3 月份開始，市場上就一直有關於拋儲的傳聞，已有研究機構在報告中引述。

其中一位知情人士稱，每個品種接貨量存在最低標準要求，銅的最低接貨量要求為 500 噸。投放時間每月一次，將持續到今年年底。

申万期貨有色金屬分析師侯亞輝表示，就他了解，本次拋儲主要涉及有色金屬板塊，具體品種為銅、鋁、鋅。同時，這次不是向貿易商投放，而是直接給下游終端企業，投放時間上，為每個自然月月底，並一直持續到 2021 年年底。

諮詢公司 T-Commodity 合夥人 Gianclaudio Torlizzi 表示，市場擔心中國對高價的打擊行動，可能導致價格進一步下挫。他說：「我認為沒有理由看漲，因為短期基本面並不那麼強勁。」

研究機構 CRU 集團發布研報稱，中國可能最快在下個月向市場投放 80 到 90 萬噸原鋁國儲庫存，以平抑過高的價格。

CRU 在報告中指出，中國拋售鋁庫存可能會阻止投機者在上海期市做多，並相應減少第三季的進口需求。

中國發改委周三重申，將加強對大宗商品價格的監測，並加強對現貨和期貨市場的監管。