【野村投信】雙強聯手，打造投資新境界

產品再創新，團隊更給力

野村投信自 6 月起盛大開募的 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，將會是全球第一檔以 Fallen Angel 高收債做為核心投資標的之主動型共同基金，也會是野村投信與全球頂尖資產管理公司 - 威靈頓在台灣的第二次雙強聯手。

野村投信力邀威靈頓擔任該基金的全委經理，主要有三大原因：

1. 投資經驗豐富：威靈頓不僅是全球資產管理規模 (截至 2020 年底超過 1 兆美元) 前段班的世界級法人投資顧問，在固定收益資產的領域也相當專業；債券團隊管理資產規模超過 5000 億美元，且高收益債策略成立也超過 40 年。

2. 專職債券團隊：威靈頓的債券團隊規模約 250 人，為業界最大債券團隊之一。除了投資組合經理、研究分析師與產品經理外，自有的交易團隊成員就有約 40 人，致力於達到更好的交易結果與管理投資組合之流動性。

3. 特有制度加分：威靈頓採用特有的終身分析師制度，透過類似合夥人的位置吸引經驗豐富的信用分析師終身留任；經驗豐富的分析師對掌握產業脈動及個別公司的狀況都相當重要，也在投資組合的配置與調整扮演核心的角色。

威靈頓會以全委經理的方式來管理該基金，這也代表投資組合能夠與歐美零時差的進行交易，對債券型基金來說更為重要，因為能否用即時且較好的價格買入標的，對長期績效影響不可忽視。

好資產更要專業團隊，特有優勢捨我其誰

對 Fallen Angel 高收債有了更深入的了解後，多數人應該都可認同這是一個相當具有潛力與優勢的資產；但想挖掘出 Fallen Angel 高收債完整潛力，就必須搭配一個非常專業的團隊。

威靈頓的債券團隊除了有上述一些亮眼關鍵數字外，扎實與深入研究更是投資組合管理的核心；目前威靈頓信用團隊有進行分析的債券標的，占彭博巴克萊全球信用指數比重接近九成，該團隊每年進行的公司會議拜訪更是超過一萬場。也因為有如此強大的研究分析實力，威靈頓對企業的展望與信評都採自主研究，不僅是仰賴付費取得的外部信評報告，更有機會超前佈署。

此外，威靈頓信用分析團隊並非單打獨鬥，整合集團內其他五大團隊 - 股票團隊、總經團隊、量化分析團隊、技術分析團隊及專職 ESG 研究團隊 - 的資源，讓研究效益極大化。股票分析師對產業的深入研究，可與信用團隊相輔相成，特別是對 Fallen Angel 高收債策略有更大的助益，因為升降評與企業的獲利展望關係也相當密切。

此外，終身分析師制度也使威靈頓債券團隊成為操作 Fallen Angel 策略的最佳人選之一。有別於多數同業的信用分析師職位，可能只是做為晉升至管理階層或投資經理人的一個跳板；威靈頓這個制度讓該公司信用分析師有機會成為職涯的終點。因為有這個制度，威靈頓信用分析師的平均年資超過 20 年，在業界來說相當資深，這些經驗豐富的專家持續專注在各自負責的產業，不僅對產業中任何的脈動與變化都瞭若指掌，與產業人士建立的人脈也對更深入的信用與展望分析有所幫助。Fallen Angel 策略的特殊性，就是必須經常面對債券信用評等在投資級與非投資級間轉變的情況， 唯有這些對各產業研究夠久的分析師，才能快速掌握企業信評變化所產生的投資機會。

在了解 Fallen Angel 高收債的優勢與破解相關迷思後，台灣投資人也有機會能在投資上與國際接軌，Fallen Angel 高收債主題基金在全球經濟強勁復甦、利率環境維持寬鬆的順風之下，持續追尋好標的的投資人，不妨考慮順勢掌握這個特別時機的到來。