〈國內疫情升溫〉協助快篩作業 群創捐贈三縣市正壓檢疫亭

國內疫情升溫，各地區啟動快篩作業，面板大廠群創 (3481-TW) 繼去年開發口罩一條龍式包裝產線後，今 (11) 日進一步宣布捐贈苗栗、台南、高雄等縣市政府正壓檢疫亭，協助醫院進行快速採檢，並保護醫護人員在安全環境下進行零接觸採檢，提升防疫量能。

群創這次是攜手群創教育基金會共同捐贈，總經理楊柱祥表示，自全球疫情爆發以來，群創肩負企業社會責任，以自身專業，提供前線醫療人員專業醫療面板，這次開發正壓檢疫亭，則運用建置光電廠無塵室經驗，提供防疫科技協助。

群創在去年疫情爆發後，也協助業界在第一時間開發口罩一條龍式包裝產線，運用自動化方式進行，減少人工包裝所產生污染，提升作業速度與效率。

群創內部近期也啟動企業快篩作業，苗栗竹南廠區在上周末也完成外籍員工快篩作業，均為陰性通過，今也配合南科管理局快篩安排，共計已篩檢約 3000 人，也全數為陰性，預計周末可完成全數 5000 位外籍員工篩檢作業。

另一方面，面板相關廠商也運用自身建置無塵室經驗，協助建置正壓檢疫亭，友達 (2409-TW) 就捐贈正壓檢疫亭予中科，電子紙大廠元太 (8069-TW) 則分別捐贈新竹市政府、桃園市政府各一座正壓篩檢亭。